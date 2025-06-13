خوفا من تبعات الهجوم على إيران، إسرائيل تغلق سفارتيها في النرويج والسويد

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن إسرائيل أغلقت مؤقتا سفارتيها في النرويج والسويد، وذلك عقب الهجوم الذي شنته تل أبيب على إيران، وفي ظل تهديدات طهران بتوجيه رد مؤلم.

إسرائيل تغلق مؤقتا سفارتيها في النرويج والسويد

ودخلت الدبلوماسية الإسرائيلية حالة تأهب، بعد إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية بزعم "إزالة التهديد الإيراني"، وأطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة اتصالات مكثفة حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة: "يجري وزير الخارجية، جدعون ساعر، حاليا سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع نظرائه حول العالم بشأن قرار مجلس الوزراء بإزالة التهديد الإيراني، والإجراء الذي اتخذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا".

الخارجية الإسرائيلية تعلن حالة الطوارئ بعد الهجوم على إيران

وأضاف البيان: "كما بدأت وزارة الخارجية، بتوجيه من الوزير ساعر، العمل في إطار الطوارئ، وفتحت غرفة عمليات لإدارة جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم، وستواصل البعثات الدبلوماسية عملها دبلوماسيا وإعلاميا في جميع المجالات، بما يضفي الشرعية الدبلوماسية على العملية العسكرية".

وأوضحت الخارجية أن إحدى أولى المحادثات التي أجراها ساعر، كانت في الصباح الباكر مع وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فادفول، حيث أبلغ ساعر نظيره بقرار مجلس الوزراء بالإجماع ما سماه "إزالة خطر الإبادة الوشيك عن شعبنا، وبإجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال ساعر لنظيره الألماني: "اتخذنا هذا القرار في اللحظة الأخيرة، بعد استنفاد جميع السبل الأخرى، لقد رأى العالم أجمع وفهم أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين للتوقف، وكان علينا إيقافهم، وأوضح أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتهاكات الإيرانية الخطيرة".

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