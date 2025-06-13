ريال مدريد يعلن رسميا ضم صفقة جديدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

أعلن نادي ريال مدريد عن ضم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو للمواسم الستة المقبلة، بداية من 14 أغسطس المقبل 2025 إلى 30 يونيو 2031.

ريال مدريد يضم ماستانتونو

ولعب ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

و في فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عامًا، أصبح أيضًا أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

فيما أكد المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا عزمه الكبير على تحقيق الألقاب والإنجازات المختلفة خلال فترة ارتداء قميص النادي الملكي.

أرنولد يتحدث عن تعلمه للغة الإسبانية وسبب انضمامه إلى ريال مدريد

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد في العملاق الملكي: "أنا سعيد للغاية بحضوري هنا، أشعر أنني محظوظ للحصول على فرصة ارتداء قميص ريال مدريد"، وتابع: "الآن لست مطالبًا باللعب ضدهم مرة أخرى، فأنا الآن أحد لاعبي الفريق".

وأكمل: "حرصت على تعلم اللغة الإسبانية منذ أشهر، أشعر بالسعادة لكوني أحد اللاعبين الإنجليز القلائل الذين حظوا بفرصة ارتداء قميص ريال مدريد، لم أكن يومًا أتوقع أن ألعب مع ريال مدريد، إنه حلم تحول الآن إلى حقيقة".

وتابع المدافع الإنجليزي تصريحاته بالقول: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، اللعب بصحبته شرف كبير، ربما يعتقد البعض أن جود بيلينجهام لعب دورًا كبيرًا في وصولي إلى هنا، الأمر ليس كما يظنه الكثيرون، لاعبو كرة القدم ليسوا بحاجة إلى من يقنعهم باللعب مع ريال مدريد".

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