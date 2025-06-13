الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال عمال مول البنفسج بالشيخ زايد بعد اندلاع حريق (صور)

حريق مول
حريق مول

 تستمع النيابة لأقوال العاملين بمحلات بعد نشوب حريق هائل في محل داخل مول البنفسج بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات اندلاع حريق أمام مول تجاري بحدائق أكتوبر، حيث تبين أن حريق اندلع بمحل لإنتاج الخبز، وامتد لمحلات مجاورة، مما أدى إلى تفحم بمحتويات بعضها.

 

 ويجري المعمل الجنائي معاينة لموقع الحريق، تبين أن انفجار أسطوانة غاز أدت إلى اندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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