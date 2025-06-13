تشريح جثة خليجي عثر عليها داخل منزله بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص من جنسية خليجية، عثر عليها داخل منزله بالشيخ زايد، لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة للكشف عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص من جنسية خليجية داخل منزله، وقد تم العثور على الجثة بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوجودها، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن مع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

فيما تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل للوقوف على تفاصيل الحادث.

كما جرت عمليات البحث والتفتيش في محيط المنزل لمعرفة أي أدلة قد تساعد في الكشف عن أسباب وظروف الوفاة.

وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مبدئية حول سبب الوفاة، فإن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لفك لغز الحادث ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

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