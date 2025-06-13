تحركات مؤشر الدولار بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

مؤشر الدولار، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة في أعقاب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تفاعل الأسواق العالمية مع التطورات المحيطه

وأكد خبراء بسوق المال أن الأسواق العالمية تفاعلت بسرعة مع هذا التطور، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على سلاسل الإمداد والطاقة حيث أنه في البداية، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث لامس مستوى 97.6، قبل أن يشهد ارتدادًا حادًا ويصعد إلى ما فوق 98.3، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار كـ"ملاذ آمن" في ظل حالة عدم اليقين.

الدولار يعتبر عمله احتياطية عالمية

واشار الخبراء الى أن الدولار يعتبر عملة احتياطية عالمية، ويلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات ومن أبرز العوامل التي ساهمت في صعود الدولار، القفزة الكبيرة في أسعار النفط التي تجاوزت 9% بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا.

الارتفاع في النفط عزز الدولار

كما أن هذا الارتفاع في النفط عزز الدولار، خاصة مقابل عملات الدول المستوردة للطاقة مثل اليابان والهند حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية، خصوصًا الأوروبية والآسيوية، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأسهم والعودة إلى السندات الأميركية، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز قوة الدولار وفي المقابل، تراجعت عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، متأثرة بتراجع شهية المخاطرة.

يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

وعلى صعيد السياسة النقدية، يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قد يدفع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إلى تأجيل أي خطط لخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار على المدى القريب.

الحرب بين إيران وإسرائيل أحدثت حالة من القلق العالمي، انعكست مباشرة على الأسواق المالية، وكان الدولار أحد أبرز المستفيدين منها في المدى القصير، مع ترقب مستمر لتطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

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