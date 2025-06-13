الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تحركات مؤشر الدولار بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة في أعقاب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

 

تفاعل الأسواق العالمية مع التطورات المحيطه

 وأكد خبراء بسوق المال أن الأسواق العالمية تفاعلت بسرعة مع هذا التطور، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على سلاسل الإمداد والطاقة حيث أنه في البداية، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث لامس مستوى 97.6، قبل أن يشهد ارتدادًا حادًا ويصعد إلى ما فوق 98.3، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار كـ"ملاذ آمن" في ظل حالة عدم اليقين. 

الدولار يعتبر عمله احتياطية عالمية 

واشار الخبراء الى أن الدولار يعتبر عملة احتياطية عالمية، ويلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات ومن أبرز العوامل التي ساهمت في صعود الدولار، القفزة الكبيرة في أسعار النفط التي تجاوزت 9% بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا. 

الارتفاع في النفط عزز الدولار 

كما أن هذا الارتفاع في النفط عزز الدولار، خاصة مقابل عملات الدول المستوردة للطاقة مثل اليابان والهند حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية، خصوصًا الأوروبية والآسيوية، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأسهم والعودة إلى السندات الأميركية، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز قوة الدولار وفي المقابل، تراجعت عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، متأثرة بتراجع شهية المخاطرة.

يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

وعلى صعيد السياسة النقدية، يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قد يدفع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إلى تأجيل أي خطط لخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار على المدى القريب.

 الحرب بين إيران وإسرائيل أحدثت حالة من القلق العالمي، انعكست مباشرة على الأسواق المالية، وكان الدولار أحد أبرز المستفيدين منها في المدى القصير، مع ترقب مستمر لتطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

DXY اسواق العالم الاحتياطي الفيدرالي الأسواق العالمية التوترات الجيوسياسية الدولار الأمريكي السياسة النقدية الشرق الأوسط المستثمرون سندات مؤشر الدولار الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي منطقة الشرق الأوسط مستثمرين

مواد متعلقة

خسائر متوقعة للبورصة بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية وتذبذب المؤشرات

النفط في عين العاصفة، كيف يؤثر التصعيد العسكري على مستقبل الطاقة العالمية؟

الأسواق ترتجف، الحرب الإسرائيلية الإيرانية تربك البورصات وتشعل المخاوف العالمية

مصير المعدن الأصفر في زمن الحرب، الذهب يحلق وسط نيران الشرق الأوسط

الهجوم الإسرائيلي على إيران يقفز بسعر جرام الذهب 230 جنيها (آخر تحديث)

ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان لحين فتح المجال الجوي

جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

"زوال محتوم يقترب"، أول تعليق من أبو عبيدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني: ردنا سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

5 رحلات جوية تهبط اضطراريا في مطار شرم الشيخ بسبب غلق المجال الجوي بالأردن

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بالمطارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن منشأة نطنز النووية في إيران بعد استهدافها من قبل الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية