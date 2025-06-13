الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض مسلسل 220 يوم

كريم فهمي
كريم فهمي

يستعد أبطال مسلسل 220 يوم، للانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد، والذى يشارك فيها كلًا من الفنانة عايد رياض والفنان كريم فهمي، والفنانة صبا مبارك.

 

في هذا السياق، من المقرر عرض المسلسل عبر منصة شاهد، في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، عقب انتهاء التصوير بشكل كامل. 

 

من ناحية أخرى، عاد الفنان كريم فهمي وصبا مبارك لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل “220 يوم”، بعد فترة توقف كبيرة، حيث يصوران بعض المشاهد الخارجية بشوارع منطقة مصر الجديدة، والتي تستمر قرابة الثلاثة أيام.

 

أبطال مسلسل 220 يوم

 

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

 

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان".

 

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

 

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الفنان كريم فهمي 220 يوم تأليف محمود زهران النصف الثانى من الشهر النصف الثانى المشاهد الخارجية كريم فهمي

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