الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

إصابة شخص بطلق ناري وآخر بعصا في مشاجرة بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصان بطلق ناري وآخر بعصا شوم، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين في قرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية أبومناع بحري بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.، 17 عامًا، وط.، 36 عامًا، بطلق ناري  وإصابة شاب من الطرف الثاني إثر التعدي عليه بعصا، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية أبومناع بحري.

تم ضبط 4 متهمين من بينهم المصابين بالتحفظ عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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