رسميا، السعودية وقطر يستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كدولتين مضيفتين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيتم تقسيم ستة فرق، أصحاب المركزين الثالث والرابع في تصفيات آسيا AFC™ - الطريق إلى دور 26، وهي إندونيسيا والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى مجموعتين من ثلاثة فرق لخوض المعركة بنظام مركزي من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث يضمن الفائزون بالمجموعة البطاقتين التلقائيتين المتبقيتين في كأس العالم FIFA 2026.



وبعد ذلك، سيتواجه وصيف كل مجموعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دور الـ26 من مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز إلى بطولة الملحق الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر إجراء القرعة الرسمية في 17 يوليو 2025.

ويقام كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الستة وهي قطر والإمارات والعراق وعمان والسعودية وإندونيسيا التي تأهلت وضمنت حضورها في الملحق بعدما انتهت منافسات الدور الثالث من التصفيات على مجموعتين بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة ستتنافس فيما بينها على مقعدين ونصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.