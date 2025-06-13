الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، السعودية وقطر يستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كدولتين مضيفتين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيتم تقسيم ستة فرق، أصحاب المركزين الثالث والرابع في تصفيات آسيا AFC™ - الطريق إلى دور 26، وهي إندونيسيا والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى مجموعتين من ثلاثة فرق لخوض المعركة بنظام مركزي من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث يضمن الفائزون بالمجموعة البطاقتين التلقائيتين المتبقيتين في كأس العالم FIFA 2026.


وبعد ذلك، سيتواجه وصيف كل مجموعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دور الـ26 من مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز إلى بطولة الملحق الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر إجراء القرعة الرسمية في 17 يوليو 2025.

ويقام  كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الستة وهي قطر والإمارات والعراق وعمان والسعودية وإندونيسيا التي تأهلت وضمنت حضورها في الملحق بعدما انتهت منافسات الدور الثالث من التصفيات على مجموعتين بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة ستتنافس فيما بينها على مقعدين ونصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الاتحاد السعودي لكرة القدم الإتحاد القطري لكرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الأسيوي الإمارات العربية المتحد

مواد متعلقة

فنربخشة يدخل في سباق التعاقد مع نيمار

توافد لاعبي الهلال على مطار الملك خالد استعدادا للسفر إلى أمريكا (فيديو)

بالبدل الرسمية، ريال مدريد يستعد للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية (صور)

لاعبو الهلال السعودي يحتفلون مع نيفيز بتتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

الهلال يختتم تدريباته قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية (فيديو)

موعد الظهور الأول للصفقات الجديدة مع ريال مدريد

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

نابولي الإيطالي يعلن التعاقد رسميا مع دي بروين

الأكثر قراءة

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

هجوم إسرائيلي جديد يدمر مطار تبريز شمال غرب إيران

رويترز: مقتل 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي

صور لعملاء الموساد داخل إيران تظهر تركيب أسلحة هجومية

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

اجتماع تحت الأرض، هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز الأسماء المعلن عن اغتيالها خلال هجمات الاحتلال على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية