الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أصابه من التعب ما يكفيه، طليقة تامر حسني تثير قلق الجمهور على نجلهما

آدم تامر حسني
آدم تامر حسني

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني عبر حسابها على إنستجرام، دعاء لنجلهما آدم  بعد تعرضه لوعكة صحية.

 

في هذا السياق، كتبت بسمة بوسيل عبر إنستجرام: “ربي لقد أصابه من التعب ما يكفيه وأنت أعلم بحاله اللهم أنت الشافي المعافي اللهم انثر العافية في جسده يارب خفف عنه كل ألم يشعر به اللهم اشفه شفاءا لا يغادره سقما”.

 

وكان آدم، نجل الفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل، قد نقل إلى غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة لتعرضه لوعكة صحية.

 

وشاركت خديجة رحموني، والدة بسمة بوسيل، وجدة «آدم»، عبر خاصية ستوري على موقع الصور والفيديو “إنستجرام”، دعاءً مؤثرًا طالبت فيه الجمهور بالدعاء لحفيدها وتعرضه لوعكة صحية.

 

وكتبت والدة بسمة: "يا رب اشفِ آدم شفاءً تامًا، وأخرجه من العناية المركزة بسلام، واجعل العملية بردًا وسلامًا عليه، واكتب له عمرًا طويلًا مليئًا بالخير والسعادة".

 

 

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