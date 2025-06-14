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اقتصاد

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.16 مليار جنيه. 
موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 977 مليون جنيه. 
العقارات بقيمة تداول بلغت 924 مليون جنيه. 
مواد البناء بقيمة تداول بلغت 317 مليون جنيه. 
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 296 مليون جنيه. 

 

تداولات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعى فى ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى فى ختام تعاملات الأربعاء وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء، أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.

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