الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

تحرير 896 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

المرور
المرور

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تولت الأجهزة المعنية رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم تحرير 502 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

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الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية المنتهية تراخيصها الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني

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