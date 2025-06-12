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أخبار مصر

هيئة الأنفاق تكشف الموقف التنفيذي لمحطة مونوريل استاد القاهرة (صور)

محطة استاد القاهرة
محطة استاد القاهرة

نشرت الهيئة القومية للانفاق، تقريرا مفصلا عن محطة مونوريل الاستاد مدعوما بصور تفصيلية للموقف التنفيذى للمحطة.

الموقف التنفيذي لمحطة مونوريل استاد القاهرة

وجاء نص تقرير هيئة الأنفاق كما يلى: 

محطة إستاد القاهرة... أولى محطات مونوريل شرق النيل

من قلب مدينة نصر وعلى بُعد خطوات من صروح رياضية وثقافية عريقة، تتألق محطة إستاد القاهرة كأولى محطات مونوريل شرق النيل، ضمن مشروعات النقل الذكي المستدام التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة.

بتصميم معماري معاصر وهيكل علوي فريد، تمثل هذه المحطة نقطة انطلاق لرحلة تنموية جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بأهم التجمعات الحيوية.

وقد انتهت الهيئة القومية للأنفاق من كافة الاستعدادات الخاصة بتشغيل مونوريل شرق النيل رسميا بالركاب خلال الفترة القادمة، وذلك فور الانتهاء من اختيار الشركة المشغلة لمشروع المونوريل.

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