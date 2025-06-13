إجراءات عاجلة وخطط عمل مشترك بين المالية والبنك المركزي بعد الحرب على ايران

كشفت مصادر في البنك المركزي أنه منذ أيام يجري الإعداد والتنسيق لتفعيل خطط عمل خاصة بين وزارة المالية والبنك حال اندلاع الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران.

وأوضحت المصادر أن مع تصاعد الأحداث السياسية والتصريحات وتوقعات الحرب قبل ايام تم اعتماد سيناريوهات العمل المشترك بالتنسيق بين الوزارة والبنك المركزي.

وأجرى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله اتصالات عديدة مع احمد كوجاك وزير المالية وذلك لتلبية وتوفير كل الاحتياجات المالية المطلوبة لحين انتهاء تلك الأزمة بما لا يؤثر علي الاستقرار الداخلي في البلاد من أي اتجاه.

واوضحت المصادر أن هناك تعاونا وثيقا واتصالا دائما بين قيادات البنك المركزي والمالية على مدار الساعة منذ إعلان الكيان بدء توجيه ضربة عسكرية ضد جمهورية إيران وماتبعها من أحداث بما يضمن التنسيق التام لحين أن تضع الحرب أوزارها واتخاذ إجراءات عديدة حسب ما تلزمه الأحداث وتصاعدها على مدار الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل قالت الحكومة الإيرانية صباح اليوم الجمعة إن الانتقام من الصهاينة الإرهابيين قريب، مضيفة “ولم نكن من بدأ الحرب لكن طهران ستكتب نهاية هذه القصة.

إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الإسرائيلي

و، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحكومة قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها.

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية نفذت حتى الآن 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

في غضون ذلك، أكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

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