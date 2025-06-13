الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الحسن عادل يتصدر تريند اليوتيوب بـ "مش سالكين"

الحسن عادل
الحسن عادل

تصدر المطرب الشاب، الحسن عادل، منذ ساعات، تريند اليوتيوب، وذلك بأغنيته الجديدة “مش سالكين”.

 

وصلت نسبة مشاهدة الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في 15 ساعة.

 

وتقول كلمات الأغنية: “عارف انكم، مش سالكين، عارف انكم، مؤذيين، وقت الكاش موجودين وقت الشدة المفقودين، مبسوط وانا لوحدي، مش عايز حد فيكم  هسند نفسي بنفسي، ولا هشغل بالي بيكم  فاكريني يعني هزعل  مين يزعل يوم عليكم  ، أنتم أصلا اذيا”.

 

  كان المطرب الحسن عادل،  طرح منذ شهرين عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا حلاوة رمضان".

 

أغنية "يا حلاوة رمضان" من كلمات وألحان الحسن عادل، ويشركه أداءها مجموعة من المتطوعين، ومنهم الفنان طاهر أبو ليلة، ولافينيا نادر.

وتبدأ أغنية "يا حلاوة رمضان" بمقطع تقول كلماته:

رمضان يابهيه عايز ملوخيه
وحمام وكفته محشي وعصير
ما تفكك مني وأبعد بقى عني
طول اليوم تنضيف كتير

ياحلاوة رمضان فوانيس وزينه كمان
والبيت كله فرحان
بدخوله علينا

طول النهار عطشان
من كتر اللعب جعان
امتى هيجي الأذان وينادوا علينا


خلي بالك طويل
وبلاش تلعب كتير
صلي وركز في الخير رمضان ده كريم"

يذكر أن الحسن عادل موسيقي وعازف ناي محترف، ولكنه توجه لصناعة المحتوى، وابتعد عن الموسيقى وعاد إليها كمطرب، وهذه هي ثالث أغنية يقدمها كمطرب.

 

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الأغنية المتطوع الفنان طاهر أبو ليلة صناعة المحتوى كلمات الأغنية موقع يوتيوب

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