الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة، في قرية المصالحة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل في قرية المصالحة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من طاهر.ع.م، يبلغ من العمر 46 عامًا، ورمضان.م، 12 عامًا، ومحمود.ع.م، 15 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات. 

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