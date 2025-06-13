خامنئي يعين حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان واللواء وحيدي قائدا للحرس الثوري

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي أمر بتعيين الأدميرال حبيب الله سياري رئيسا مؤقتا لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية خلفا للواء محمد باقري، واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري خلفا اللواء حسين سلامي الذيين استشهدا في الهجوم الإسرائيلي.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد.



وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".

كما أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد.

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