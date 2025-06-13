جيش الاحتلال: الضربة الافتتاحية على المنشأة النووية الإيرانية اكتملت وتمت مهاجمة عشرات الأهداف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة الافتتاحية على المنشأة النووية الإيرانية اكتملت وتمت مهاجمة عشرات الأهداف.

كما أطلق جيش الاحتلال عملية "شعب كأسد شجاع" ضد إيران.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل تهاجم أهدافا نووية وعسكرية في إيران.

وأكد المسؤل لـ"رويترز"، أن إسرائيل قصفت "عشرات" المواقع في أنحاء إيران.

وقال إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، زاعما أن "إيران تمتلك ما يكفي من المواد النووية لصنع 15 قنبلة نووية خلال أيام".

وأضاف المسؤول أن "النظام الإيراني يطور برنامجا سريا لبناء سلاح نووي".

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