طلب عاجل من أهلي طرابلس للجنة المسابقات بالدوري الليبي

أصدر النادي الأهلي الليبي الذي يقود المدرب المصري حسام البدري بيانًا رسميًّا للمطالبة بإقامة مباريات الجولات الأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب في توقيت واحد.

وأكد بيان أهلي طرابلس: "في الوقت الذي يسير في النادي الأهلي بخطى ثابتة نحو التأهل لمرحلة التتويج بكل استحقاق وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بأنّ العمل بمبدأ تكافؤ الفرص من أجل الشفافية والمصداقية في تحديد مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري السداسي لكرة القدم في موعد واحد هي من ابجديات تحقيق اللعب النظيف في كل دول العالم".



وواصل البيان: "نطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات بتوحيد موعد إقامة مباريات الجولة الثالثة واحترام هذه المبادئ في المنافسات خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة، إبعادًا للفتن والتأويلات وحفاظًا على التنافس الرياضي الشريف المبنى على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع".

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