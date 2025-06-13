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رياضة

جعفر: الفوز بكأس مصر مهم للزمالك قبل بداية الموسم المقبل

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

أكد أحمد جعفر، نجم نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض نجح في التتويج بلقب كأس مصر في ظل الظروف الصعبة التي كان يعاني منها على مدار الموسم الماضي.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نبني على الفوز ببطولة كأس مصر في الموسم المقبل، ومباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية لأنه فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا ودخل نهائي كأس مصر منتشيا بالفوز بالبطولة الإفريقية".

وأضاف: "جماهير الزمالك كانت كلمة السر في الفوز ببطولة كأس مصر بسبب حضورها يوم وقفة عرفات وكان يوما صعب بسبب الصيام، وأداء الفريق تحسن في أخر مباراتين بالدوري أمام بتروجيت وفاركو".

وأوضح: "الفوز أمام فاركو منح اللاعبين والجهاز الفني ثقة كبيرة قبل نهائي كأس مصر وأيضًا عودة الغيابات واللاعبين المصابين منحوا الجهاز الفني ثقة أمام بيراميدز، والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح الأيمن والأيسر ومهاجم ولاعب خط وسط مدافع ومهاجم وظهير أيمن".

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