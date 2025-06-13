وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الهيئة وعدد من الشركات

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشؤون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات القطاع وذلك بهدف دعم المواقع البترولية.

وشملت الحركة تعيين كل من، المحاسب أحمد جمال أحمد خليل علي نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون الإدارية (تكليف) وعضو بالمجلس التنفيذي بالهيئة.



كما شملت الحركة تعيين أحمد الشحات محمد سلامة مساعد رئيس شركة خالدة للبترول لدعم الأعمال ندب.



وضمت صفاء سيد أحمد شحاتة مساعدًا رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي وذلك للشؤون الإدارية.



وأيضًا تعيين حسن محمود محمد عبد الرحيم مساعد رئيس شركة غاز تك، للموارد البشرية



وشملت أيضًا تعيين تامر سالم أحمد عبد الفتاح مساعد رئيس شركة بتروبكر للبترول للشؤون الإدارية.

وأخيرًا تعيين محمد علي سامح مديرًا عامًا للشؤون الإدارية بشركة بتروسيله.

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