حجز شخص انتحل صفة مسئول حكومي بمرور الشيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد بحجز منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مرور الشيخ زايد بالجيزة، 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات أنه حال تواجد المتهم بوحدة مرور الشيخ زايد بالجيزة رفقة (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الشيخ زايد) لإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لها، أبرز بطاقة تحقيق شخصية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مزورة" ولدى محاولة التأكد من هويته حاول الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار اليقظة الأمنية المستمرة والجهود الحثيثة التى تفرضها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إنتحال الصفة والتى تعد إحدى أخطر صور الاحتيال.

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