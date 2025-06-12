الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الأوبرا تستضيف البالية الوطني الروسي بمشاركة سفير موسكو

دار الأوبرا تستضيف
دار الأوبرا تستضيف حفل استقبال بمناسبة عيد روسيا الوطني

 استضافت دار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، حفل استقبال بمناسبة عيد روسيا الوطني تضمن عرضا مشتركا لفرقة "كوستروما" للباليه الوطنية الروسية وفرقة "رضا" للفنون الشعبية المصرية مخصصا لتقاليد الرقص الشعبي لبلدينا، بالإضافة إلى بوفيه احتفالي. 

 

احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا

 وحضر الحفل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الطيار سامح الحفنى، وزير الطيران المدني، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وموظفو وزارة الخارجية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ودبلوماسيون أجانب وممثلون عن الأوساط العامة والسياسية والعلمية والصحفيون.

احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 
احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 

 

احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 
احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 

 

وأشار سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو في كلمته إلى التعزيز مواصلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التنفيذ المشترك لمشاريع ضخمة مثل بناء أول المحطة النووية المصرية في مدينة الضبعة من قِبل شركة "روساتوم" الحكومية الروسية. وكما سلط الضوء على الموقف الروسي من تسوية الأزمة الأوكرانية وحل القضية الفلسطينية.

احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 
احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 
احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 
احتفال العيد الوطني الروسي بدار الأوبرا، فيتو 

وقد أثار البرنامج الثقافي الغني للحفل اهتماما كبيرا من الجمهور، الذي شكر الفنانين بتصفيق حار. وفي إطار جولتها الفنية نظمت فرقة الباليه الروسية أيضا ورشات دراسية لطلاب أكاديمية الفنون المصرية، مما فتح اتجاها جديدا لتبادلاتنا الثقافية بين بلدينا.

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الأوبرا العيد الوطني الروسي القضية الفلسطينية روسيا عيد روسيا الوطني

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