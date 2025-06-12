عقبة في صفقة انتقال نيكو وليامز إلى بايرن ميونخ

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني، مساعيه الجادة لتعويض رحيل لاعبه الألماني ليروي ساني، عقب نهاية تعاقده هذا الصيف، والانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي بشكل رسمي.

تفاصيل مفاوضات بايرن ميونخ مع نيكو ويليامز

ودخل النادي الألماني في محادثات مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مسئولي بايرن ميونخ عقدوا اجتماعين هذا الشهر، مع ممثلي الدولي الإسباني، لبحث مدى إمكانية ضمه.

وأفاد بأن النادي البافاري لا يمانع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع النادي الباسكي، والتي تبلغ 58 مليون يورو.

لكن رومانو أشار في الوقت ذاته، إلى وجود عائق وحيد أمام التوصل لاتفاق نهائي، يتمثل في راتب اللاعب المرتفع، والذي يقف حجر عثرة أمام هذا الانتقال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.