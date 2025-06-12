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رياضة

عقبة في صفقة انتقال نيكو وليامز إلى بايرن ميونخ

نيكو ويليامز، فيتو
نيكو ويليامز، فيتو

 بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني، مساعيه الجادة لتعويض رحيل لاعبه الألماني ليروي ساني، عقب نهاية تعاقده هذا الصيف، والانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي بشكل رسمي.

تفاصيل مفاوضات بايرن ميونخ مع نيكو ويليامز

ودخل النادي الألماني في محادثات مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مسئولي بايرن ميونخ عقدوا اجتماعين هذا الشهر، مع ممثلي الدولي الإسباني، لبحث مدى إمكانية ضمه.

وأفاد بأن النادي البافاري لا يمانع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع النادي الباسكي، والتي تبلغ 58 مليون يورو.

لكن رومانو أشار في الوقت ذاته، إلى وجود عائق وحيد أمام التوصل لاتفاق نهائي، يتمثل في راتب اللاعب المرتفع، والذي يقف حجر عثرة أمام هذا الانتقال.

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