نيكو ويليامز يوافق على عرض عملاق بالدوري الألماني

بات الدولي الإسباني نيكو ويليامز قريبا من مغادرة أتلتيك بيلباو والانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025 ـ 2026، وفق ما أوردته شبكة سكاي سبورتس.

نيكو ويليامز محل اهتمام عمالقة أوروبا

وكان ويليامز، 22 عاما، محل اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبيرة منذ أن تألق العام الماضي وقاد منتخب إسبانيا للتتويج بطلا لأوروبا 2024، لكنه قرر في النهاية رفض عرض نادي برشلونة الذي لاحقه حتى النهاية.

وخلال الموسم الجاري تجدد الحديث عن النجم الدولي الإسباني، وتواصل أكثر من فريق من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، لكن اللاعب أبدى انفتاحا على اللعب مع بايرن ميونخ وفق ما أورده تقرير لسكاي سبورتس.

نيكو ويليامز يمنح بايرن ميونخ الضوء الأخضر لتمثيل الفريق

وحصل النادي البافاري على الضوء الأخضر من للاعب الدولي الإسباني من أجل انتقال محتمل، إذ أبلغ ويليامز بطل ألمانيا أنه وافق على الانضمام إليه هذا الصيف وتحديدا بعد خوض الفريق كأس العالم للأندية 2025.

وقال تقرير "سكاي سبورتس" إن الأيام الأخيرة شهدت تطورا لافتا وانقلابا واضحا في ملامح وجهة نجم بلباو إذ دخل بايرن ميونخ على الخط ووجد تجاوبا كبيرا من ويليامز".

ويسعى بايرن إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خصوصا بعد رحيل نجمه توماس مولر عن الفريق واقتراب مغادرة ليروي ساني، فيما وضع مسؤولو بطل ألمانيا اهتمامهم على نيكو ويليامز بدرجة أولى والفرنسي برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان كخيار ثان.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ يوم 1 يوليو، سيكون نيكو ويليامز متاحًا مقابل 58 مليون يورو، وهو سعر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو، في حين يطالب براتب يصل إلى 20 مليون يورو إجماليًا في الموسم الواحد.

وكانت وسائل إعلام إسبانية أكدت أن علاقة نيكو ويليامز وأتلتيك بيلباو توترت في الفترة الماضية بسبب رفض اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.

أرقام نيكو ويليامز هذا الموسم

وخاض نيكو ويليامز خلال الموسم الجاري 45 مباراة مع أتلتيك بيلباو وأحرز 11 هدفا في جميع المسابقات، كما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي، فضلا عن الوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية الأحد الماضي مع إسبانيا.

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