السفير الروسي خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني: نعتز بصداقتنا مع مصر

قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، خلال الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية، أيها الأصدقاء المصريون والزملاء في السلك الدبلوماسي الأعزاء، أعرب عن خالص الشكر والتقدير لكم لقبول الدعوة للاحتفال معنا بالعيد الوطني الروسي. إننا ممتنون جدا لدار الأوبرا المصرية المشهور لتوفير منصته العظيمة.

كلمة السفير الروسي خلال الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني

وأضاف السفير الروسي: إننا نحتفل اليوم العيد الوطني للبلد الذي يمتد لـ ١١ منطقة زمنية عبر أوراسيا كلها – من بحر البلطيق في الغرب إلى مضيق بيرنج في الشرق. إن تأريخ دولة روسيا، بطبيعة حال، أقل شأنا من تأريخ دولة مصر، ولكن على الرغم من ذلك يمتد على مدى حولي ١٢ قرنا ويحتوي على عدد كبير من الأسماء والانتصارات المجيدة.



الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني الروسي، فيتو

الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني الروسي، فيتو

وتابع: مرارا وتكرارا وجدت روسيا نفسها في وسط الأحداث العالمية وأثرت عليها بشكل حاسم بما في ذلك في القرن العشرين، أنقذت روسيا البشرية من المانيا النازية وحلفائها ولعبت دورا هاما في القضاء على النظام الاستعماري غير العادل. خلال أربع سنوات يجب علينا مجددا أن نتعارض مطالبا أخرا للهيمنة العالمية وهو كتلة الناتو العدوانية.



الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني الروسي، فيتو

واستطرد: إن هذه الكتلة جاءت إلى حدودنا وتحولت جزء أرض أجدادنا إلى الترسخ العسكري ضدنا أملا في إضعاف روسيا وتدميرها من خلال الحرب بالوكالة التي تم دفع أوكرانيا إليها. لهذا السبب ليس فقط ندافع عن مصالح أمننا الخاص بل نحمي حق الشعوب كلها في الحياة وفقا للتقاليد الخاصة بهم وليس بأمر أجنبي.



وأكد السفير الروسي: أن القوات العسكرية الروسية من جديد تصلبت في المعركة ولديها أسلحة أفضل من الأسلحة المتعددة لكتلة الناتو التي تستهدف ضدنا رغم ٢٩ ألف عقوبة التي تم فرضها على روسيا من قبل الدول الغربية التي تحلم بعودة عصور الاستعمار، ارتفع اقتصادنا إلى المكان الأول ويحتل المكان الأربع في كل العالم فيما يخص بتعادل القوى الشرائية. وقد حققنا ذلك بمساعدة القاعدة الصناعية التي أصبحت أقوى بعد انسحاب الشركات الغربية بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قام بقفزة فعالية والعلم القوي، وبطبيعة الحال، القدرة الروحية للشعب.



الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني الروسي، فيتو

وأوضح السفير الروسي: لا تقل شهرة روسيا عن مآثرها العسكرية وإنجازاتها الاقتصادية والعلمية، بل بثقافتها العظيمة. وهذا بالضبط ما نود أن نستعرضه بكل سرور مرة أخرى الآن، وهذا المسرح مناسب جدا له، وستشاهدون فرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما"، وهي فرقة رقص شهيرة عالميا تجمع بشكل مذهل بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا. تقدم لكم عرضا رقصيا فريدا يروي تأريخ بلدنا ويُظهر تنوعها الثقافي.



وأشار إلى أن هذا العرض جزء من المشروع الثقافي والتعليمي الدولي "افتتاحية رقص العالمي"، الذي تم إطلاقه في أكتوبر ٢٠٢٤ خلال إجراء قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. وستشاهدون هذا المساء تجسيدا لهذا المشروع من خلال الجهود المشتركة لوزارة الثقافة المصرية وفرقة الباليه "كوستروما".



وأضاف: ولكن قبل إفساح المسرح للفن الراقي، أود أن أؤكد بشكل خاص أن روسيا سعيدة للغاية بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر في مختلف المجالات. إن معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي، التي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، والعضوية المشتركة المذكورة في مجموعة البريكس، التي ستحدد شكل نظام العالمي متعددة الأقطاب في المستقبل، تدل على التفاهم والثقة المتبادلة بيننا.



وقال السفير: نعتز بعناية بصداقتنا الراسخة طويلة الأمد ونعمل معا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى وجه الخصوص، نتفق في وجهة النظر تجاه الأحداث المأساوية في فلسطين، ونبذل جهودنا لضمان حصول شعبها، الذي تحاول قوات الاحتلال تهجيره من وطنه، على دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع التعاون الروسي المصري في مجال الاقتصاد. وتجاوز التبادل التجاري الثنائي في العام الماضي على ٩ مليارات دولار. وتزود روسيا مصر بالقمح وتقوم ببناء المحطة النووية. وفي نفس الوقت يستمتع ملايين من السياح الروس بضيافة مصرية خلال زيارة منتجعات البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الآثار التاريخية في وادي النيل.



واختتم السفير كلمته: تعكس عمق العلاقات الثنائية بشكل واضح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية الى روسيا في ٩ مايو بالدعوة من فخامة الرئيس / فلاديمير بوتين – رئيس روسيا الاتحادية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى ال٨٠ للنصر على النازية الألمانية. وعلاوة على ذلك، مشى الجنود المصرية في صف واحد مع الجنود الروسية خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو.

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