الأحد 13 أبريل 2025
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سياسة

رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع السفير الروسي سبل التعاون المشترك

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام والسفير الروسي لدى القاهرة، فيتو

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الروسي جيورجي بوريسنكو، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجلس بماسيرو.

وتم خلال اللقاء بحث زيادة التعاون الإعلامي بين البلدين، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين وسائل الإعلام المصرية الروسية، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، خاصة في التدريب الإعلامي المشترك، وذلك في ظل العلاقات القوية بين البلدين والمظلة السياسية المتفاهمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، انفتاح الإعلام المصري للتعامل مع جميع الدول الصديقة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، خاصة وأن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين مثل محطة الضبعة النووية، والسياحة الروسية في المدن الساحلية.


وأشار السفير جيورجي بوريسنكو، أن العلاقات المصرية الروسية تمتاز بقوتها على مدار التاريخ، مؤكدًا أن هناك تنسيق كبير بين مصر وروسيا في كل القضايا سواء الإقليمية والدولية.
وأوضح أن روسيا تدعم كل الجهود المصرية المتعلقة بغزة، من أجل إعادة الإعمار ورفض التهجير.

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