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أخبار مصر

خيانة ومؤامرة نسائية، زاهي حواس يكشف أسرار سقوط رمسيس الثالث

رمسيس الثالث، فيتو
رمسيس الثالث، فيتو

 رمسيس الثالث، كشف الدكتور  زاهي حواس عالم المصريات، عن نهاية عصر الملك رمسيس الثالث، أحد أعظم ملوك مصر.

 

معارك بحرية كبرى ضد شعوب البحر

 وأشار خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النهار”: إلى أن رمسيس الثالث خاض معارك بحرية كبرى ضد شعوب البحر، لكنه في أواخر حكمه انغمس في حياة الترف واللهو، كما تُظهر نقوش معبد مدينة هابو، حيث يبدو الملك وهو يحتسي الخمر ويستمع للموسيقى.

 

الملكة تيا والمؤامرة الكبرى

 وتطرق حواس إلى تفاصيل المؤامرة الشهيرة المعروفة باسم "مؤامرة الحريم"، حين اعترضت زوجة الملك الثانية، تيا، على قرار تتويج ابنه رمسيس الرابع خليفةً له، معتبرة أن ابنها أحق بالعرش، فقادت مؤامرة لاغتيال الملك.

 

هل قتل رمسيس الثالث؟

 ولفت: رغم أن بردية فرعونية وثقت تفاصيل تلك المؤامرة دون الجزم بوفاة رمسيس الثالث، إلا أن الأشعة المقطعية على موميائه كشفت الحقيقة: قُتل الملك بطعنة سكين في الظهر وضُرب في ساقيه حتى الموت.

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