الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

97.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 97.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.971 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.859 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.74 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 88.26 % خلال الجلسة.

 

تداولات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعى فى ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الأربعاء وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء، أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول بالبورصة التداول للسندات التداول داخل المقصورة داخل المقصورة

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات مصر

الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)

دخلوه المستشفى بدل عش الزوجية، القبض على 3 متهمين أصابوا عريسا ليلة زفافه بمنشأة القناطر

مفاجآت بالجملة.. غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الهيئة وعدد من الشركات

مصر رفضت عبور قافلة الصمود منذ 10 أيام، وخالد يوسف يكشف دور كمال أبو عيطة في الاتصالات

أحمد السقا: مفيش قرار ندمت عليه وطموحي حاليا الستر وحسن الختام (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

المزيد
الجريدة الرسمية