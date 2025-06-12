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حوادث

في مزاد علني، بيع منقولات فيلا رضا عبد العال لصالح قناة النهار

رضا عبد العال
رضا عبد العال

 أقرت محكمة القاهرة الجديدة إدارة تنفيذ الأحكام،  تاريخ ١٦ يونيو الجاري لعقد مزاد علني لبيع منقولات فيلا الناقد الرياضي رضا عبد العال لصالح قناة النهار، وذلك لسداد مستحقات قيمتها مليون و700 ألف جنيه، طبقا للحكم الصادر.


وقدم في وقت سابق دفاع عبدالعال صورة ضوئية لعقد ايجار محرر بين زوجة وابن الإعلامي رضا عبد العال، إلا أنه صدر حكم برفض الدعوى، وهو ما يعنى الاستمرار فى بيع المنقولات المحجوز عليها داخل فيلا الإعلامي رضا عبد العال.

 

الأعلى للإعلام يعلن اعتماد قرار قناة TEN بإيقاف رضا عبد العال

 وفي وقت سابق أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عددًا من القرارات، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، وجاءت كالآتي:

الموافقة على اعتماد قرار قناة (TEN) بتفعيل التقييم الذاتي، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري للكابتن «رضا عبدالعال»، من المشاركة لمدة أسبوع في حلقات برنامج «البريمو»، وتوجيه الشكر لإدارة القناة.

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