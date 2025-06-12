في مزاد علني، بيع منقولات فيلا رضا عبد العال لصالح قناة النهار

أقرت محكمة القاهرة الجديدة إدارة تنفيذ الأحكام، تاريخ ١٦ يونيو الجاري لعقد مزاد علني لبيع منقولات فيلا الناقد الرياضي رضا عبد العال لصالح قناة النهار، وذلك لسداد مستحقات قيمتها مليون و700 ألف جنيه، طبقا للحكم الصادر.



وقدم في وقت سابق دفاع عبدالعال صورة ضوئية لعقد ايجار محرر بين زوجة وابن الإعلامي رضا عبد العال، إلا أنه صدر حكم برفض الدعوى، وهو ما يعنى الاستمرار فى بيع المنقولات المحجوز عليها داخل فيلا الإعلامي رضا عبد العال.

الأعلى للإعلام يعلن اعتماد قرار قناة TEN بإيقاف رضا عبد العال

وفي وقت سابق أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عددًا من القرارات، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس، وجاءت كالآتي:

الموافقة على اعتماد قرار قناة (TEN) بتفعيل التقييم الذاتي، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدت اللجنة قبولها لقرار القناة بالإيقاف الفوري للكابتن «رضا عبدالعال»، من المشاركة لمدة أسبوع في حلقات برنامج «البريمو»، وتوجيه الشكر لإدارة القناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.