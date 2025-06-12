الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد الظهور الأول للصفقات الجديدة مع ريال مدريد

الكسندر أرنولد،فيتو
الكسندر أرنولد،فيتو

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد ترينت الكسندر أرنولد لوسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس.

أرنولد هو ثاني صفقات ريال مدريد المعلن عنها رسميا، بعد ضم ديان هويسين الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يتدرب ثنائي الريال الجديد هويسين وأرنولد سويا لأول مرة مع الفريق الابيض غدا  الجمعة.

 

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

فيما أكد المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا عزمه الكبير على تحقيق الألقاب والإنجازات المختلفة خلال فترة ارتداء قميص النادي الملكي.

أرنولد يتحدث عن تعلمه للغة الإسبانية وسبب انضمامه إلى ريال مدريد

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد في العملاق الملكي: "أنا سعيد للغاية بحضوري هنا، أشعر أنني محظوظ للحصول على فرصة ارتداء قميص ريال مدريد"، وتابع: "الآن لست مطالبًا باللعب ضدهم مرة أخرى، فأنا الآن أحد لاعبي الفريق".

وأكمل: "حرصت على تعلم اللغة الإسبانية منذ أشهر، أشعر بالسعادة لكوني أحد اللاعبين الإنجليز القلائل الذين حظوا بفرصة ارتداء قميص ريال مدريد، لم أكن يومًا أتوقع أن ألعب مع ريال مدريد، إنه حلم تحول الآن إلى حقيقة".

وتابع المدافع الإنجليزي تصريحاته بالقول: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، اللعب بصحبته شرف كبير، ربما يعتقد البعض أن جود بيلينجهام لعب دورًا كبيرًا في وصولي إلى هنا، الأمر ليس كما يظنه الكثيرون، لاعبو كرة القدم ليسوا بحاجة إلى من يقنعهم باللعب مع ريال مدريد".

أرنولد يكشف عن مثله الأعلى

ولم يخف ترينت ألكسندر أرنولد إعجابه الشديد بالإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد، واصفًا إياه بالمدرب العظيم، الذي سيسعى لتعليم الكثير خلال فترة حضورهما سوية مع النادي الملكي.

وأضاف: "منذ صغري كان تشابي ألونسو هو مثلي الأعلى، العمل تحت قيادته أمر يدعو للفخر، أريد تحقيق الكثير والبداية ستكمن من بوابة كأس العالم للأندية"، وأكمل: "شاهدت منذ صغري كيف توج ريال مدريد بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، هذا هو أحد أسباب حضوري هنا، أعلم أن اللعب مع النادي الملكي مهمة صعبة، لكنني متحمس لذلك".

وواصل النجم المميز كلماته بالقول: "هنا يوجد أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور من الطراز العالمي، جود بيلينغهام لا يمكن تجاهله، وهناك لاعبون من أصحاب الخبرة على غرار داني كارفاخال"، وأكمل: "أتذكر وصول العديد من الأساطير، كريستيانو رونالدو ودافيد بيكهام، الكثير من الإنجازات يذكرها الجميع لريال مدريد".

كما نفى المدافع الإنجليزي أن يكون حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية بمثابة السبب الرئيسي وراء انضمامه إلى ريال مدريد، موضحًا أن الفوز بهذه الجائزة قد يكون أمرًا صعبًا مع وجود كم كبير من النجوم في صفوف النادي الملكي.

واختتم الدولي الإنجليزي تصريحاته بالقول: "سأبقى ممتنًا إلى ليفربول، لعبت معهم 20 عامًا، لقد كان الرحيل من هناك قرارًا صعبًا للغاية، لكنني كنت أشعر أنها اللحظة المناسبة من أجل بدء حقبة جديدة وتحدٍ جديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد الكسندر ارنولد ترنت ألكسندر أرنولد جود بيلينجهام ريال مدريد الاسباني قميص ريال مدريد مدرب ريال مدريد الجديد يال مدريد الاسباني يال مدريد

مواد متعلقة

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

نابولي الإيطالي يعلن التعاقد رسميا مع دي بروين

لاعب الهلال السعودي يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال مدريد (فيديو)

3 حكام مصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات

وسام أبو علي ينضم اليوم إلى معسكر الأهلي في ميامي

كأس العالم للأندية، الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنتر ميامي

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

بالقميص 72، الشمال القطري يعلن رسميا التعاقد مع أكرم توفيق

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية