موعد الظهور الأول للصفقات الجديدة مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد ترينت الكسندر أرنولد لوسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس.

أرنولد هو ثاني صفقات ريال مدريد المعلن عنها رسميا، بعد ضم ديان هويسين الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن يتدرب ثنائي الريال الجديد هويسين وأرنولد سويا لأول مرة مع الفريق الابيض غدا الجمعة.

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

فيما أكد المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا عزمه الكبير على تحقيق الألقاب والإنجازات المختلفة خلال فترة ارتداء قميص النادي الملكي.

أرنولد يتحدث عن تعلمه للغة الإسبانية وسبب انضمامه إلى ريال مدريد

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد في العملاق الملكي: "أنا سعيد للغاية بحضوري هنا، أشعر أنني محظوظ للحصول على فرصة ارتداء قميص ريال مدريد"، وتابع: "الآن لست مطالبًا باللعب ضدهم مرة أخرى، فأنا الآن أحد لاعبي الفريق".

وأكمل: "حرصت على تعلم اللغة الإسبانية منذ أشهر، أشعر بالسعادة لكوني أحد اللاعبين الإنجليز القلائل الذين حظوا بفرصة ارتداء قميص ريال مدريد، لم أكن يومًا أتوقع أن ألعب مع ريال مدريد، إنه حلم تحول الآن إلى حقيقة".

وتابع المدافع الإنجليزي تصريحاته بالقول: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، اللعب بصحبته شرف كبير، ربما يعتقد البعض أن جود بيلينجهام لعب دورًا كبيرًا في وصولي إلى هنا، الأمر ليس كما يظنه الكثيرون، لاعبو كرة القدم ليسوا بحاجة إلى من يقنعهم باللعب مع ريال مدريد".

أرنولد يكشف عن مثله الأعلى

ولم يخف ترينت ألكسندر أرنولد إعجابه الشديد بالإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد، واصفًا إياه بالمدرب العظيم، الذي سيسعى لتعليم الكثير خلال فترة حضورهما سوية مع النادي الملكي.

وأضاف: "منذ صغري كان تشابي ألونسو هو مثلي الأعلى، العمل تحت قيادته أمر يدعو للفخر، أريد تحقيق الكثير والبداية ستكمن من بوابة كأس العالم للأندية"، وأكمل: "شاهدت منذ صغري كيف توج ريال مدريد بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، هذا هو أحد أسباب حضوري هنا، أعلم أن اللعب مع النادي الملكي مهمة صعبة، لكنني متحمس لذلك".

وواصل النجم المميز كلماته بالقول: "هنا يوجد أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور من الطراز العالمي، جود بيلينغهام لا يمكن تجاهله، وهناك لاعبون من أصحاب الخبرة على غرار داني كارفاخال"، وأكمل: "أتذكر وصول العديد من الأساطير، كريستيانو رونالدو ودافيد بيكهام، الكثير من الإنجازات يذكرها الجميع لريال مدريد".

كما نفى المدافع الإنجليزي أن يكون حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية بمثابة السبب الرئيسي وراء انضمامه إلى ريال مدريد، موضحًا أن الفوز بهذه الجائزة قد يكون أمرًا صعبًا مع وجود كم كبير من النجوم في صفوف النادي الملكي.

واختتم الدولي الإنجليزي تصريحاته بالقول: "سأبقى ممتنًا إلى ليفربول، لعبت معهم 20 عامًا، لقد كان الرحيل من هناك قرارًا صعبًا للغاية، لكنني كنت أشعر أنها اللحظة المناسبة من أجل بدء حقبة جديدة وتحدٍ جديد".

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