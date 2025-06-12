الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في منطقة الخزان بقنا

فيتو
فيتو

تكثف قوات الإنقاذ النهري مجهوداتها، في البحث عن جثمان طالب غرق داخل نهر النيل في منطقة الخزان مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بغرق طالب داخل نهر النيل في منطقة الخزان مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع “يوسف.م”، يبلغ من العمر 13 عامًا، من نجع ضوى، مركز أبوتشت، غرقًا داخل نهر النيل في منطقة الخزان مركز أبوتشت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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