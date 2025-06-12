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مصرع شاب في حادث تصادم على طريق "البندرة – الجميزة" بالغربية

مصرع شاب في حادث
مصرع شاب في حادث تصادم بين "سوزوكي" ودراجة نارية

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم مأساوي وقع اليوم الخميس، على طريق البندرة – الجميزة، زمام مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك إثر اصطدام سيارة نصف نقل "سوزوكي" بدراجة نارية كان يستقلها الضحية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق البندورة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. 

وتبين أن الشاب يُدعى محمد عبدالسميع صقر، ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، من قرية البندرة، وقد أسفر الحادث عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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