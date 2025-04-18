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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل داخل ترعة المريوطية

تحريات مكثفة لحل
تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل

 تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل داخل ترعة المريوطية بمنطقة الهرم.

العثور على جثة عامل بترعة المريوطية

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "كريم.م" 30 سنة، عامل، ملقاة بترعة المريوطية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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