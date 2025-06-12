مصر الرقمية تتلقى 42 % من طلبات السجل التجاري بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تحقيق طفرة ملحوظة في تقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًا، حيث وصلت نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة "مصر الرقمية" إلى 42% من إجمالي الطلبات على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية، بهدف التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، والارتقاء بكفاءة منظومة الخدمات العامة.

20 خدمة متكاملة للسجل التجاري

وأوضح الجهاز أن المنصة الرقمية تتيح حاليًا 20 خدمة متكاملة تتعلق بالسجل التجاري، من بينها استخراج مستخرج رسمي، والحصول على شهادة بيانات، بالإضافة إلى خدمات تعديل وتحديث بيانات القيد. وتُمكن هذه المنظومة الإلكترونية المواطنين من تقديم الطلبات ومتابعتها لحظيًا، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل التجاري، ما يقلل من التكدس ويوفر الوقت والجهد.

وأشار الجهاز إلى أن الخدمات الرقمية ساهمت في تقليل نسبة الخطأ البشري، وتطبيق مبدأ الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، ما يعزز من الشفافية وكفاءة الأداء. كما تم تخصيص شبابيك خاصة داخل المكاتب لتسليم الطلبات المُقدمة إلكترونيًا باستخدام كود QR يُرسل إلى الهاتف المحمول فور الانتهاء من تقديم الطلب عبر المنصة.

وفي إطار مزيد من التسهيلات، أتاح الجهاز إمكانية توصيل المستندات الرسمية إلى المواطنين عبر البريد السريع، ضمن مساعي تحسين تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن رقمنة خدمات السجل التجاري تُعد جزءًا من خطة أوسع لتطوير جميع خدماته، دعمًا لبيئة الاستثمار وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الرقمية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.

يُذكر أن منصة "مصر الرقمية" تضم حاليًا 16 حزمة خدمية تشمل نحو 200 خدمة حكومية في مجالات متعددة، وقد تجاوز عدد مستخدميها حاجز 8 ملايين مواطن حتى الآن.

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