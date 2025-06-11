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التموين تعلن تفاصيل تطوير المجمعات الاستهلاكية بالعلامة التجارية الجديدة Carry on

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فيتو
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أعلن الدكتور شريف فاروق،  والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية  تفاصيل خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، حيث تم عرض تصور العلامة التجارية الجديدة "Carry On" على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها، لتكون الهوية الموحدة لـ 40 ألف منفذ تمويني.

 

وزير التموين يبحث مع ممثلي البقالين ومشروع "جمعيتي" آليات تطوير المنظومة التموينية

 

وفي إطار ذلك، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم  الاربعاء، مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وعدد من شباب مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مطالب العاملين بها ومقترحاتهم للتطوير.

 

"Carry On" كعلامة تجارية موحّدة للمنافذ التموينية

وطرحت خلال الاجتماع مقترحات بتبني نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت علامة تجارية موحّدة تحمل اسم "Carry On"، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التموينية ورفع مستوى كفاءتها، لا سيما وأن عدد المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

دعم التنوع السلعي والاجتماعات الدورية

وأكد وزير التموين على أهمية السماح بتوسيع نشاط المنافذ لبيع السلع الحرة بجانب المقررات التموينية، بما يعزز من استقرار أعمال هذه المنافذ ويضمن تنوع السلع أمام المستهلكين.

ودعا الحضور إلى تنظيم اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ التموينية وقيادات الوزارة ومديريات التموين على مستوى المحافظات، لضمان سرعة التواصل وحل المشكلات الميدانية في حينها.

و أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

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Carry On الدكتور شريف فاروق وزير التموين العلامة التجارية الجديدة العلامة التجارية المنظومة التموينية مشروع جمعيتي محافظة الجيزة

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