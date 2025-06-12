الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

حبس حارس عقار وابنتيه بتهمة الاستيلاء على خزينة مهندس بالدقي

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الدقي بحبس حارس عقار وابنتيه وآخرين، استولوا على خزينة من شقة مهندس بمنطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورد بلاغ من مهندس كيميائي لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض خزينة شقته بالدقي للسرقة، وبها مجوهرات ومشغولات ذهبية ومبالغ محلية وأجنبية.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الدقي، أن حارس عقار، وإبنته التي تعمل بالشقة، وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات التي تضمنت 77 جنيه ذهب، و3 سلاسل ذهب، و2 خاتم 2 قيراط ومحبس، و7 خواتم، ومبلغ 65 ألف جنيه و100 دولار و2 سبيكة ذهبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الدقي أمن الجيزة قسم شرطة الدقى

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