المركز الكاثوليكي يكرم الزميل عمر صبحي للمرة الثالثة

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال الزميل عمر صبحي على تغطية فيتو المتميزة في الدورة 73 من الفعاليات.

الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وشهدت الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية ومنحت لكل من؛ الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

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