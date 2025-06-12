يحيى عطية الله: أتمنى الاستمرار مع الأهلي.. والمونديال فرصة لإثبات الذات

أعرب المغربي يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي والمعار من فريق سوتشي الروسي، عن سعادته الكبيرة بتجربته الحالية مع القلعة الحمراء، مؤكدا أنها إيجابية رغم تعرضه لبعض الإصابات التي أثرت عليه نفسيا وبدنيا.

وقال عطية الله في تصريحات تليفزيونية: "بدايتي مع الأهلي كانت جيدة، لكن الإصابات عرقلت مسيرتي قليلا، وحزنت بسبب الإصابة وهذا قضاء الله وقدره، وأحمده عليه".

وأضاف: "الأهلي فريق عالمي لا يحتاج إلى تعريف، الكل يعرف قيمته وتاريخه، وأنا فخور بارتداء قميصه".

عطية الله يكشف موعد انتهاء إعارته مع الأهلي

وأشار اللاعب المغربي إلى أن عقد إعارته مع الأهلي ينتهي في 15 يوليو المقبل عقب بطولة كأس العالم للأندية، مؤكا أنه يمتلك عدة عروض، لكنه يفضل الاستمرار مع الأهلي إذا ما أتيحت له الفرصة.

وفيما يخص مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية، قال: "الضغط في مثل هذه البطولات طبيعي وممتع.. هو ما يجعل اللاعب يخرج أفضل ما لديه، وأنا معتاد على الضغوط من خلال التجارب التي مررت بها".

وعن علاقته بعلي معلول، قال عطية الله: "معلول زميلي وأخي، وأتمنى له التوفيق. المنافسة بيننا كانت شريفة، وشاركت في بعض المباريات ثم ابتعدت بسبب الإصابات، لكنه لاعب مميز وترك بصمة كبيرة في الأهلي".

وأوضح عطية الله أنه لا يفضل لاعبًا معينًا للعب أمامه في مركز الجناح، بل يسعى للتفاهم مع أي زميل داخل الملعب لخدمة الفريق، لافتًا إلى أنه يرى تشابهًا في أسلوب اللعب بين زميله في المنتخب يوسف النصيري، وثنائي الأهلي وسام أبو علي وجراديشار.

وكشف اللاعب عن أقرب زملائه في الفريق، قائلًا: "أشرف بن شرقي، وأشرف داري، وإمام عاشور، الأقرب لي بجانب محمد الشناوي من أكثر اللاعبين الذين أشعر بالقرب منهم".

كما تحدث عن عاداته قبل المباريات قائلًا: "أحرص على قراءة القرآن قبل كل مباراة، وأمي تتصل بي دائما بعد كل لقاء وهي تقيم معي حاليا في مصر".

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