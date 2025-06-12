مى فاروق تطرح "بنات الخلق" من ألبوم "تاريخى" (فيديو)

تستكمل المطربة مى فاروق، طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها السادسة بعنوان "بنات الخلق"، عبر موقع اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية بنات الخلق

الأغنية من كلمات: عبد الرحمن محمد، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى: يحى يوسف، هندسة صوتيه وميكس وماستر: مصطفي رؤوف، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

أغنية "بنات الخلق"، تحمل الطابع الدرامى، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

كلمات أغنية بنات الخلق

وتقول كلمات أغنية "بنات الخلق":..

بتبعد عن عيون الناس.. وحابسة نفسها في أوضة

بتتجرد من الإحساس.. تشوفها تقول دي محسودة

ده حتى قلبها الأبيض.. بقى جواه نقط سودا

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش.. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش.. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها

بتتنفس عشان تفضل مع العايشين.. طبيعي تعيش حياة صعبة

ويا اللي غاوي تتسلى بقلوب عاشقين.. بنات الخلق مش لعبة

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش.. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش.. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.