مي فاروق تستعد لأمسية طربية في الأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعالياتها الهادفة إلى تقديم عروض جادة مميزة تجمع الأصالة بالمعاصرة، حيث تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير فى التاسعة مساء الأحد الأول من يونيو المقبل، يقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

مفاجآت غنائية

وأعربت مي عن حماسها الكبير لهذا الحفل، مؤكدة أنها تعد مفاجآت غنائية لإسعاد جمهورها، وأشارت أن التعاون مع المايسترو مصطفى حلمي يمثل إضافة فنية كبيرة نظرًا لمهارته وإبداعه في قيادة ألحان التراث بأسلوب جذاب ومتفرد.

ومن المنتظر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل مؤلفات الزمن الجميل، إلى جانب عدد من أعمالها الجديدة التى حققت نجاحا ضخما.

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