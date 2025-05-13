الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي فاروق تستعد لأمسية طربية في الأوبرا

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعالياتها الهادفة إلى تقديم عروض جادة مميزة تجمع الأصالة بالمعاصرة، حيث تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير فى التاسعة مساء الأحد الأول من يونيو المقبل، يقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

مفاجآت غنائية

وأعربت مي عن حماسها الكبير لهذا الحفل، مؤكدة أنها تعد مفاجآت غنائية لإسعاد جمهورها، وأشارت أن التعاون مع المايسترو مصطفى حلمي يمثل إضافة فنية كبيرة نظرًا لمهارته وإبداعه في قيادة ألحان التراث بأسلوب جذاب ومتفرد.

 

ومن المنتظر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل مؤلفات الزمن الجميل، إلى جانب عدد من أعمالها الجديدة التى حققت نجاحا ضخما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مى فاروق الفن اخبار الفن المطربة مي فاروق دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام المايسترو الدكتور مصطفى حلمى

مواد متعلقة

مى فاروق تطرح "اللى شافنا" خامس أغنيات ألبوم "تاريخى" (فيديو)

مي فاروق تحيي حفلا في الرياض ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

سبب مغادرة حسام عبد المجيد معسكر الزمالك وموقفه من مباراة بيراميدز

بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية