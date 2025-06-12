إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثاروالمصريات، عن واقعة طريفة جمعت بينه وبين الفنانة إلهام شاهين، التي كانت تحلم بتجسيد شخصية الملكة الفرعونية "حتشبسوت" في عمل درامي ضخم.

زاهي حواس: إلهام شاهين كانت متحمسة لتجسيد دور حتشبسوت

وقال حواس خلال استضافته ببرنامج "مراسي" مع الإعلامي محمود الشريف على قناة "النهار"، إن إلهام شاهين كانت متحمسة للغاية لتقديم دور حتشبسوت، واعتبرته من بين أمنياتها الفنية الكبرى، لكنها سرعان ما تخلت عن الفكرة بعد اكتشاف علمي غير متوقع.

الأشعة تكشف: الملكة حتشبسوت كانت بدينة

وأوضح حواس أن فريقه الأثري أجرى فحصًا بالأشعة المقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، ليتبين أنها كانت بدينة بشكل واضح. فور إعلان النتيجة، قررت إلهام شاهين التراجع عن فكرة تجسيد الدور احترامًا للدقة التاريخية، رغم أن العمل لم يكن قد دخل حيز التنفيذ فعليًا.

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