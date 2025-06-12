جسر دبلوماسي يربط ضفتي النيل والراين.. السيسي يهنئ المستشار الألماني الجديد ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الألماني "فريدريش ميرتز".

السيسي يهنئ فريدريش ميرتز على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للمستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي يعكس ثقة الشعب الألماني، معربًا عن التمنيات للحكومة الجديدة بالنجاح في خططها الطموحة لتعزيز الدور المحوري لألمانيا على الساحتين الأوروبية والدولية، ومشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي، وهو ما يتماشى مع الجهود والخبرات الألمانية خلال العقود الأخيرة.

مصر وألمانيا تؤكدان التزامهما بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المستشار الألماني ثمن من جانبه اللفتة الكريمة، مؤكدًا حرص بلاده على علاقاتها الوثيقة مع مصر، وقد أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون التنموي، بما يوثق الروابط بين الشعبين الصديقين.

الرئيس السيسي يستعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث استعرض الرئيس جهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مشيرًا إلى أهمية توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يتفق مع حل الدولتين.

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، حيث أكد المستشار الألماني على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بهدف استعادة الهدوء والسلم الإقليميين.



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