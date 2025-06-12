المستشار الألماني لـ السيسي: حريصون على استمرار التنسيق المشترك لاستعادة الهدوء والسلم الإقليميين

أكد المستشار الألماني "فريدريش ميرتز" حرص بلاده على علاقاتها الوثيقة مع مصر والحرص على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بهدف استعادة الهدوء والسلم الإقليميين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الألماني "فريدريش ميرتز".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأ الرئيس وجه التهنئة للمستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي يعكس ثقة الشعب الألماني، معربًا عن التمنيات للحكومة الجديدة بالنجاح في خططها الطموحة لتعزيز الدور المحوري لألمانيا على الساحتين الأوروبية والدولية، ومشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي، وهو ما يتماشى مع الجهود والخبرات الألمانية خلال العقود الأخيرة.

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