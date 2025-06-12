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حوادث

إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أعلي دائري المعادي

أسعاف، فيتو
أسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم طريق دائري المعادي فى اتجاه المنيب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة.

 

حادث دائري المعادي اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود حادث مصادمة أعلى الطريق الدائري بالمعادى بإتجاه المنيب بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور 3 أشخاص طريق دائري المعادي، صدمتهم سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وجار ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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