الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية فى المعادى

حريق شقة سكنية،فيتو
حريق شقة سكنية،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز فى منطقة المعادى، مما أسفر عن إصابة شخصين.

حريق شقة سكنية بالمعادي 


كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة،تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المعادى أثر إنفجار اسطوانة بوتاجاز، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق.


و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.


وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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