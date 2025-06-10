رئيس الوفد يكشف لـ"فيتو"حقيقة تحديد مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه لم يتم تحديد مرشحى الحزب على قوائم مجلس الشيوخ والنواب لافتا إلى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": لم أقرر وجودى فى القائمة الوطنية كمرشح أم لا، مشيرا إلى أنه لم تحدد نسبة الحزب فى القائمة الوطنية وما يتردد غير صحيح، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق مع القائمة على نسبة الحزب.

انتخابات مجلس الشيوخ والنواب

واستكمل يمامه: لم نحضر كأحزاب فى اجتماعات القائمة حتى الآن قائلا: "نطمح أن تكون نسبة الحزب كبيرة فى القائمة الوطنية"، موضحا إلى أنه فى المجلس الماضى بـ الشيوخ نسبة الحزب ٦ أعضاء ونتمنى الحفاظ على الأقل بهذه المقاعد، لكنه لا يوجد اسماء أو أعداد حتى الآن.

مرشحو حزب الوفد بالانتخابات

وتابع يمامة: لم أحدد حتى الآن سواء تواجدى فى مجلس النواب أو الشيوخ، لافتا إلى أن اجتماع الهيئة العليا فى ١٧ الشهر الجاري وسنبدأ العمل الأيام المقبلة، موضحا إلى أن المرشحين سيكون هناك تعهد بدعم الحزب ماليا.

وتداولت أنباء خلال الفترة الماضية على أنه تم تحديد مرشحى الحزب فى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

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