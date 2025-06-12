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تشكيل قطاع الناشئين بنادي الشرطة 2025-2026

تشكيل قطاع الناشئين
تشكيل قطاع الناشئين بنادي الشرطة 2025-2026

 اعتمد نادى اتحاد الشرطه الرياضى، تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم للموسم الرياضي 2025 - 2026.

 

تشكيل قطاع الناشئين بنادي الشرطة 2025-2026

عميد / محمد عبيدو رئيس قطاع الناشئين والبراعم

محمد نافع إدارى القطاع

الجهاز الإدارى 
شحاتة بيومى- حمدى رجب - أشرف أحمد 
 حسن منصور - ك وليد عثمان - ك عماد جاد 
ماجد راغب - ك مكاريوس سمير

 

الجهاز الطبى
دكتور يحى محمد أخصائي علاج طبيعي 
 مصطفى أحمد إعداد بدنى وتأهيل 
 أبو بكر فاروق إعداد بدنى وتأهيل

فريق 20 سنة مواليد (2005)
أمين عبدالله مدير فنى
حمادة رجب مدرب عام 
منصور عبدالسلام مدرب عام 
 شريف حسنى مدرب حراس مرمى

 

فريق 18 سنة مواليد (2007)
محمد الغريب مدير فنى 
محمد سعيد مدرب عام 
محمود عقل مدرب حراس مرمى


فريق 17 سنة مواليد (2008)
 ناجح حسين مدير فنى 
محمد عبدالرزاق بوسكا مدرب عام 
 ضياء الدين عمران مدرب حراس مرمى

 

فريق 16 سنة مواليد (2009)
وليد عبدالنبى مدير فنى 
محمد على مدرب عام 
محمد عادل مدرب حراس مرمى

 

فريق 15 سنة مواليد (2010)
أحمد جمال مدير فنى 
محمد جاد شيكو مدرب عام 
عبدالناصر محمد مدرب حراس مرمى

 

فريق 14 سنة مواليد (2011)
حمادة شوقى مدير فنى 
هانى محسن مدرب عام 
مسعد فهمى مدرب حراس مرمى

قطاع فرق البراعم ( 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016-2017 )

 

فريق 13 سنة مواليد (2012)
حسن احمد مدير فني 
محمود العجوز مدرب عام 
محمد عثمان مدرب حراس المرمى

 

فريق 12 سنة مواليد (2013)
يوسف ايهاب مدرب 
احمد على مدرب حراس مرمى

 

فريق 11 سنة مواليد (2014)
سعيد محمد مدير فنى 
محمد ممدوح مدرب عام 
رضا صلاح مدرب حراس المرمى

 

فريق 10 سنوات مواليد (2015)
هانى صابر مدير فنى 
محمد عبدالرزاق مدرب عام 
رضا صلاح

 

فريق 9 سنوات مواليد (2016)
أحمد رجب مدير فنى 
أيمن مجدى مدرب عام 
أحمد سامح مدرب حراس مرمى

 

فريق 8 سنوات مواليد (2017)
اسلام على بر مدير فنى 
مصطفى عارف مدرب عام 
أحمد سامح مدرب حراس مرمى

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نادي اتحاد الشرطة إتحاد الشرطة نادى اتحاد الشرطه الرياضى محمد عبيدو قطاع الناشئين والبراعم

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