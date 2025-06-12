الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي

الاستماع لأقوال مصابي
الاستماع لأقوال مصابي حادث انقلاب ميكروباص

 انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.


كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

حادث الطريق الإقليمي اليوم 

 تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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