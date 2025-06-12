الخميس 12 يونيو 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من أدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح، ما القصة؟

الأدوية
الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن بعض الأدوية تتغير صلاحيتها بعد الفتح.

 

تاريخ انتهاء الصلاحية للأدوية 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إنه ​يمكن أن يتغير تاريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الصيدلية بمجرد فتحها مما قد يؤثر على فعاليتها وسلامتها.​

 

​نصائح لتجنب استخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها

 ونصحت هيئة الدواء المصرية باتباع عدد من النصائح لتجنب استخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها منها:

١- استشارة الصيدلي عن طريقة تخزين الدواء وفترة صلاحيته بعد الفتح.​

٢- تدوين تاريخ فتح العبوة على الملصق أو على العبوة مباشرة.​

٣- التأكد من أن الدواء لم تنته صلاحيته قبل استخدامه.​

أشارت هيئة الدواء المصرية أنه يجب عدم تناول الأدوية التي تغير لونها أو قوامها أو رائحتها، حتى لو لم تنتهِ صلاحيتها.​

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية تعليمات مهمة  للصيادلة عند شراء الأدوية وتوفيرها في الصيدليات لضمان مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات الدوائية.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب على الصيادلة اتباع النصائح الآتية:​

1- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة به على الرابط هنا

2-عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

3- عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعي.

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4- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات، ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.​

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