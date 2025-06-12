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محافظات

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

جاهزية المحافظة لاستقبال
جاهزية المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2025

 أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن جاهزية المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2025، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية في حالة استعداد كامل، لتوفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، للتأكد من جاهزية لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، من حيث النظافة، والإضاءة، والتهوية، وتوفير زائر أو زائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان وتيسير حركة المرور لمنع التكدسات.

 

 شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتدخل الفوري لحل أي معوقات، ورفع كافة الإشغالات من محيط اللجان، موجهًا بضرورة توفير وسائل النقل اللازمة لنقل أوراق الأسئلة والإجابات في مواعيدها المحددة، مع ضمان تأمينها بشكل كامل.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أية طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–2025 تنطلق يوم الأحد القادم 15 يونيو 2025 في مادتي التربية الدينية والوطنية، وذلك لجميع الشعب (النظام القديم، النظام الجديد، وSTEM)، وذلك بـ 78 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث يؤدي الطلاب آخر امتحاناتهم في مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية أو الإحصاء بحسب التخصص.

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التربية والتعليم الثانوية العامة 2025 اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ

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